Şubat 2020 bedelli askerlik kura çekimi ve askerlik yerleri ilan ediliyor

2020 yılı içerisinde bedelli askerlik yapacak olanların başvuruları 2019 yılında alınmıştı ve Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün 2019 Temmuz'da yaptığı açıklama ile başvuruların Ağustos ayınakadar alınmaya devam edeceği açıklanarak bu süreçten sonra bedelli askerlik yapmak isteyenlerin başvuruları sonrasında bir kura yapılacağı ifade edilmişti.

Bedelli Askerlik Kura Sonuçları ve Askerlik Yerleri Bu Hafta Duyurulacak

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün bu duyurusu sonrasında on binlerce kişi askerlik başvurusunda bulunurken kura çekimi beklendi. Milli Savunma Bakanlığı ASAL'ın kurayla ilgili olarak duyurusuyla kura çekiminin 2020 Ocak'ta gerçekleştirileceği aktarıldı. Bedelli başvurusu yapan vatandaşlar ise kura için merak etmeye başladılar.

Aktarılan güncel verilere göre 24 Ocak 2020'de askerlik yerleri resmi olarak paylaşılacak ve vatandaşlar Şubat ayı içerisinde silah alacaklar. Bu süreçte er, erbaş, yedek subay ve astsubatlar da belirlenecek. Bu nedenlerlede kura çekiminin 24 Ocak tarihinden daha önce gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.