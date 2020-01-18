Şubat 2020 bedelli askerlik kura çekimi ve askerlik yerleri ilan ediliyor

2020 yılı içerisinde bedelli askerlik yapacak olanların başvuruları 2019 yılında alınmıştı ve Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün 2019 Temmuz'da yaptığı açıklama ile başvuruların Ağustos ayınakadar alınmaya devam edeceği açıklanarak bu süreçten sonra bedelli askerlik yapmak isteyenlerin başvuruları sonrasında bir kura yapılacağı ifade edilmişti.
Bedelli Askerlik Kura Sonuçları ve Askerlik Yerleri Bu Hafta Duyurulacak
Aktarılan güncel verilere göre 24 Ocak 2020'de askerlik yerleri resmi olarak paylaşılacak ve vatandaşlar Şubat ayı içerisinde silah alacaklar. Bu süreçte er, erbaş, yedek subay ve astsubatlar da belirlenecek. Bu nedenlerlede kura çekiminin 24 Ocak tarihinden daha önce gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.
Son Güncelleme: 18.01.2020 19:47