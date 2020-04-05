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Suç kavga ceza sosyal mesafe Bitlis'te kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralından ceza kesildi

Bitlis'te aralarında çıkan tartışmadan dolayı kavga eden 7 kişi gözaltına alındı. Valiliğin talimatıyla bu 7 kişiye kişi başı 3 Bin 150 TL toplam 22 bin TL 'Sosyal Mesafe' cezası kesildi.

05 Nisan 2020 Pazar 02:05
Suç kavga ceza sosyal mesafe Bitlis'te kavgaya karışan 7 kişiye sosyal mesafe kuralından ceza kesildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak’ta bir grup arasında kavganın çıktığını ve güvenlik güçlerinin olay yerine anında intikal ettiği bildirildi.

7 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ
Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafları gözaltına alırken, aynı zamanda korona virüs tedbirleri kapsamında Bitlis Valiliği talimatı ile kavgaya karışan Ö.T., A.B., S.B., B.B.,H.T., S.T. ve N.T. isimli şahıslara 3 Bin 150 TL para cezası verildi.

Açıklamada, "Güroymak ilçemize bağlı Şentepe Mahallemizde çıkan kavgada toplamda 7 kişi gözaltına alınırken, aynı zamanda bu şahıslara Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan her birine 3 Bin 150 TL para cezası verildi" denildi.

Olayla ilgili İçişleri bakanı Süleyman SOYLU'da sosyal medya üzeriden değerlendirme yaptı;

Son Güncelleme: 05.04.2020 02:21
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