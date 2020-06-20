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Suikastçi Filmi Konusu Nedir? Suikastçi Filmi Oyuncu Kadrosu

Suikastçi filmi konusu nedir? Suikastçi filmi oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? Aksiyon türü filmleri sevenlerin beğeneceği filmde 14 yaşından beri trajik olaylar yaşayan Mitch'in macerası anlatılmaktadır. Filmin kadrosunda ünlü isimler yer alıyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 21:29
Suikastçi Filmi Konusu Nedir? Suikastçi Filmi Oyuncu Kadrosu
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Suikastçı Filmi Konusu

Ailesini 14 yaşında trafik kazasında kaybeden Mitch’in hayatı hep kayıplarla doludur. 23 yaşında sevdiği kadın Katrina’yı da evlenme teklifi ettiği gün kaybeder. Katrina bir grup terörist tarafından öldürüldü. Mitch yaşadığı bu olaylardan sonra intikam yemini eder ve CIA de işe başlar.

Kennedy tarafından işe alınan Mitch eğitime başlar. Eğitim sırasında göreve giden Mitch sivil ve askeri hedeflere yönelik yapılan saldırılarla ilgili araştırma yapar ve bir ajanın Orta Doğu üzerinde 3. Dünya savaşını başlatmak üzere olduğunu anlarlar. Kendini mücadelenin içerisinde bulur ve aksiyon dolu günler yaşar.

Suikastçı Oyuncu Kadrosu

-Dylan O'Brien,

-Michael Keaton,


-Taylor Kitsc,

-Sanaa Lathan,

-Shiva Negar,

-David Suchet,

-Navid Negahban,

-Scott Adkins.


Son Güncelleme: 20.06.2020 21:29
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