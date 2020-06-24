Şükrü Yıldız'ın arabasını hurdaya çevirdiler!

Ünlü oyuncu Şükrü Yıldız, uzun süredir kullandığı aracı bozulduğu için yurt dışından yedek parça siparişi verdi. Aynı süreçte aracını Karaköy’de bir sokağa bırakan oyuncunun nostaljik arabası parça parça sökülerek çalındı. Dizi çekimleri nedeniyle aracıyla ilgilenemeyen Yıldız, aracının yanına gittiğinde otomobilinin parçalarının söküldüğünü fark etti.

‘’Arabayı hurdaya çevirdiler’’

Mahalleli, otomobilin sahipsiz sanılmasının ardından hırsızların hedef haline geldiğini belirtti. Hurdaya dönen aracın kaldırılmasını isteyen esnaf, ‘’Araba buraya geldiğinde sağlamdı, hurdaya çevirdiler. Biz belediye ya da emniyetten arabayı buradan almalarını istiyorum. İçi çöple doldu.’’ dedi.