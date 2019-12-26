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Şule Çet davasının gerekçeli kararında önemli detaylar

Şule Çet’in tecavüz edildikten sonra öldürülmesinin ardından başlatılan davada açıklanan gerekçeli kararda önemli detaylara yer verildi. Hükmün gerekçesinde ise Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından önce darp edildiği, ölmüş olduğu görüldükten sonra ise aşağıya atıldığı belirtildi.

26 Aralık 2019 Perşembe 12:01
Şule Çet davasının gerekçeli kararında önemli detaylar

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Üniversite öğrencisi Şule Çet'in öldürülmesine ilişkin açılan davada sanık Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ise 12 yıl 6 ay hapsine, ayrıca işlenilen suça yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasıyla ilişkin gerekçeli karar tamamlanarak taraflara tebliğ edildi.

Şule Çet’in, Çağatay Aksu tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradığı sabit görüldüğü kararında belirtilirken, Şule Çet'in Aksu tarafından cinsel saldırı sonrası darp edildiği ve aksu'nun Çet'in ölümünden emin olduktan sonra aşağıya attığı kanaatine varılarak kararı kesinleştirdi.

Herekçeli kararda aytıca, Şule Çet ile sanıklardan Çağatay Aksu arasındaki telefon mesajlarına yer verilerek olay günü Aksu'nun maktulü bir restorana davet ettiği, Çet'in, kendisine iş bulacağı düşüncesiyle Aksu'nun davetini kabul ettiği de bildirildi.

Ayrıca Çağatay Aksu'nun olayın olduğu plazadaki ofise geçip alkol almayı teklif ettiği anlatılırken Çet'in, ilk önce teklifi kabul etmediği ve ev arkadaşına "Bu adam bana abayı yakmış", "Allah'ım salmıyor" ve "Biliyordum böyle olacağını" şeklinde mesajlar attığıda gerekçeli karara yazılarak, "Her ne kadar sanıklar maktulenin kendi isteğiyle ofise gittiğini söylemişlerse de maktulenin bu mesajlarından sanık Aksu'nun baskısı ve ısrarı sonucu ofise gittiği kanaatine varıldı." değerlendirmesine yer verildi. 

Gece yarısı olduğunda plazaya saat 00.30 sıralarında gelindiktem sonra yapılan eğlencede sanık Berk Akand telefonla çektiği video görüntülerini delil gösterdikten sonra maktulenin kendi isteği ile plazada kaldığını iddiasına rağmen Çet'in ev arkadaşına gönderdiği 'Bırakmıyor' şeklindeki mesajları gerekçeye kaydedilerek Çağatay Aksu'nun maktuleyi zorla tuttuğunun anllaşıldığı yer aldı.

Şule Çet'in gece yarısı ev arkadaşına gönderdiği 'çok kötü şeyler oldu' mesajı dikkate alınarak cinsel saldırya maruz kaldığı daha sonra adli tıp raporunda belirtilen "hyoid kemik kırığı"nın boyun kısmına bası sonucu meydana gelmiş olabileceği, kişinin ölümünün boyuna basıya bağlı "mekanik asfiksi" sonucu gerçekleştiği yönündeki açıklamaya istinaden saldırıdan sonra darp edildiği boyna bağlı bası sonucu bu aşamada ölen veya şuurunu kaybederek baygınlık geçirdiği anlaşılan maktulenin öldüğünü düşünerek intihar görüntüsü vermek amacıyla bir kısım delilleri yok ettikten sonra plazanın 20'nci katında bulunan ve yerden 57 metre yükseklikteki ofisin dinlenme odasının penceresinin açık olan camından gece 03.50 sıralarında sanık Çağatay Aksu tarafından maktulenin aşağı atıldığı anlaşılması kanaatide belirtilen gerekçeki kararda maktule Çet'i intihar süsü vererek 20'nci kattan aşağıya atıldıktan kısa süre sonra sanıklar Aksu ve Akand'ın 04.09'da plazadan çıktıkları da anlatıldı.

Gerekçeli kararda ayrıca, sanıklar ve sanık avukatlarının maktulenin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu ve bu nedenle intihar ettiği yönündeki savunmalarına itibar edilmediği de belirtildi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 12:01
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