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Süleyman Demirel'in manevi oğlum dediği Ali Çetin Şener koronavirüse yenik düştü

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, manevi oğlu olarak gördüğü eşi Nazmiye Demirel’in erkek kardeşi Ali Çetin Şener, koronavirüs salgınına yenik düştü ve yaşamını yitirdi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:01
Süleyman Demirel'in manevi oğlum dediği Ali Çetin Şener koronavirüse yenik düştü

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 8 yaşından beri yanından ayırmadığı ve manevi oğlum olarak tanıttığı eşi Nazmiye Demirel’in erkek kardeşi Ali Çetin Şener, yeni tip koronavirüsüne yakalanmıştı. Yapılan tedaviye yanıt vermeyen Ali Çetin Şener, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Süleyman Demirel'in manevi oğlum dediği Ali Çetin Şener koronavirüse yenik düştü

Ali Çetin Şener'in vefat haberini Doğru Yol Partili siyasetçi Muhsin Alnıaçık sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Muhsin Alnıaçık, ölüm haberini şu paylaşımla duyurdu: 

“Hiç çocukları olmadığı için 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin evinde, onların çocukları gibi büyüyen, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yani çocukluk ve gençlik yıllarını güniz sokakta geçiren, evlendiğinde bile Demirellerin ondan ayrı bir lokma yemeğin bile boğazlarından geçmediği için evine yemek gönderdikleri, Demirelin, hesap kitap konularını teslim edecek kadar güvendiği kayınbirader Ali Çetin Şener tam da Demirellerin torun yerine koyup sevdikleri ikizlerin düğün hazırlıkları sırasında Korona illetinden kurtulamayarak hayata veda etti.”

Süleyman Demirel'in manevi oğlum dediği Ali Çetin Şener koronavirüse yenik düştü

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsüVefatSüleyman DemirelAli çetin şener
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