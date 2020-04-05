Sultangazi'de bir araya gelen günübirlik işçiler polis müdahalesiyle dağıtıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerde vatandaşların toplu şekilde açık alanlarda bir arada bulunmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu günübirlik işçiler, İstanbul Sultanbeyli'de her gün toplanarak bu yasağı çiğnedikleri görüldü.

Sabahın erken saatlerinde parkta bir araya gelerek burada 'komisyoncu' olarak bilinen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine götürülen günübirlik işçiler, işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyorlardı.

Maske kullanmadıkları görülen ve yetkililerin bildirdiği sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık işçi grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından önce evlerine gitmeleri için uyarıldı.

Polis ekipleri ayrıca anonsla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı da yaparken işçilere "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek seslendiler ve kalabalık grubu dağıtarak evlerine gönderdiler.