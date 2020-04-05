İstanbul 10°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

Sultangazi'de bir araya gelen günübirlik işçiler polis müdahalesiyle dağıtıldı

İstanbul Sultangazi'de bir parka gelerek orada toplanan günübirlik işçiler 'toplu şekilde açık alanlarda bir arada bulunma yasağı' kapsamında polis müdahelesiyle dağıtılarak evlerine gönderildiler.

05 Nisan 2020 Pazar 13:24
Sultangazi'de bir araya gelen günübirlik işçiler polis müdahalesiyle dağıtıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerde vatandaşların toplu şekilde açık alanlarda bir arada bulunmaları İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Aralarında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu günübirlik işçiler, İstanbul Sultanbeyli'de her gün toplanarak bu yasağı çiğnedikleri görüldü.

Sabahın erken saatlerinde parkta bir araya gelerek burada 'komisyoncu' olarak bilinen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine götürülen günübirlik işçiler, işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyorlardı. 

Sultangazi'de bir araya gelen günübirlik işçiler polis müdahalesiyle dağıtıldı

Maske kullanmadıkları görülen ve yetkililerin bildirdiği sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık işçi grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından önce evlerine gitmeleri için uyarıldı.

Sultangazi'de bir araya gelen günübirlik işçiler polis müdahalesiyle dağıtıldı

Polis ekipleri ayrıca anonsla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı da yaparken işçilere "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek seslendiler ve kalabalık grubu dağıtarak evlerine gönderdiler.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulPolisSosyal MesafeSultangaziGünübirlik Işçiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis İstanbul'da korona virüs tedbirleri kurallarına uymayanlara göz açtırmıyor!
Polis İstanbul'da korona virüs tedbirleri kurallarına uymayanlara göz açtırmıyor!
THY'den Ülke dışındaki Türk vatandaşları için tahliye seferlerine devam açıklaması
THY'den Ülke dışındaki Türk vatandaşları için tahliye seferlerine devam açıklaması
Hırsızlıkta pes dedirten düzey! Parmak izlerini bile arkalarında bırakmamışlar
Hırsızlıkta pes dedirten düzey! Parmak izlerini bile arkalarında bırakmamışlar
Korona'ya karşı galip gelen 86 yaşındaki Resmiye nine
Korona'ya karşı galip gelen 86 yaşındaki Resmiye nine
Yasağı dinlemedi, Bebek sahilinde yürürken 3 bin lira ceza yedi!
Yasağı dinlemedi, Bebek sahilinde yürürken 3 bin lira ceza yedi!
Malatya'da yoğun bakım çalışanlarından penguen dansı
Malatya'da yoğun bakım çalışanlarından penguen dansı

Popüler Haberler

2020 kredi kapatma kredisi veren bankalar! Borç kapatma, transfer ve yapılandırma kredisi için bankalar
Ev hanımlarına kredi veren bankalar koşulları ve faiz oranları
Doğum yardım parası ve Süt parası çocuk sayısına göre ödenen ücretler
Selefilik görüşü nedir? Selefi kime denilir? Selefilik en çok hangi ülkelerde yaygındır?
Günlük burç yorumları 6 Nisan 2020 Pazartesi - Gündelik hayatınıza astrolojik falınız nasıl etki edecek?
PTT çalışma saatleri! PTT şubeleri saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? 2020 PTT Şubelerinin öğle tatili ve mesai saatleri
Tam teşekküllü heyet sağlık raporu nasıl Alınır? 2020 Sağlık raporu alma işlemleri
Fazla kilolu insanlar depresyona daha eğilimli oluyor
İSKİ ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSKİ insan kaynakları iş ilanları
İSPARK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSPARK insan kaynakları iş ilanları
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı, yok mu? Show TV Kuzey Yıldızı Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Corona virüsten korunmak için cilde zarar vermeyen ne tür sabun kullanılmalı?
İş Bankası emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri miktarı
Özel araçla seyeyhat şehirler arası seyahat kısıtlamasınana giriyor mu, yasak kapsamında mı?
AÖF online sınavı nasıl yapılacak? Sınava giriş ve kayıt işlemleri
Koronavirüs testi kimlere yapılır? Sağlık bakanlığı Online corona testi nasıl ve nereden yapılır?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?
Hizmetçiler dizisi bu akşam var mı yok mu? 4 Nisan Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok bitti mi?
Survivor 37.Bölüm fragmanı 5 Nisan Pazar 2020
Güvercin dizisi ne zaman bitiyor? Güvercin yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? final tarihi belli mi?
Nikah işlemleri için gerekli belgeler - Yabancı uyruklu biriyle evleneceklerden istenen evraklar nikah başvurusu nikah ücretleri ve masrafları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.