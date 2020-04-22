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Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, İETT otobüsüyle çarpıştı!

İstanbul Sultangaz'de raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve vatman yaralanırken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:44
Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, İETT otobüsüyle çarpıştı!

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Korku dolu anlar yaşatan kaza ise raydan çıkan bir tramvayın karşı yönden gelmekte olan bir İETT otobüsüne çarpmasıyla gerçekleşti.

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı!

Topkapı yönüne giden tramvayın bir anda raydan çıkmasıyla hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarpması sonucu gerçekleşen kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü ve vatmanın hafif yaralandığı öğrenilirken yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

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IstanbulKazaSultangaziIettTramvayOtobüs
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