Sultangazi'de raydan çıkan tramvay, İETT otobüsüyle çarpıştı!

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Korku dolu anlar yaşatan kaza ise raydan çıkan bir tramvayın karşı yönden gelmekte olan bir İETT otobüsüne çarpmasıyla gerçekleşti.

Topkapı yönüne giden tramvayın bir anda raydan çıkmasıyla hemzemin geçitten geçen İETT otobüsüne çarpması sonucu gerçekleşen kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü ve vatmanın hafif yaralandığı öğrenilirken yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.