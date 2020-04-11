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Sultangazi'de yasak dinlemeyen markete polis baskını!

İstanbul Sultangazi'de 48 saat uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan bir markete polis tarafından baskın yapıldı. İçeride saklanan müşteriler ise tek tek bulundukları yerde çıkartıldılar.

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:09
Sultangazi'de yasak dinlemeyen markete polis baskını!

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zongıldak ilinde 48 saat süre ile uygulamaya aldığı sokağa çıkma yasağında İstanbul Sultangazi'de kurallara uymayan bir markete polis baskın düzenlendi. 

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan marketin açık olduğu ve satış yaptığını belirlenmesi üzerine ilçe zabıta ekipleriyle birlikte markete baskın düzenleyen polisleri bir anda karşısında gören market sahibi Raif Baran, yarı açık olan marketin kepenklerini kapattı. Polis market sahibine kepenkleri tekrar açtırdı.

Sultangazi'de yasak dinlemeyen markete polis baskını!

Polisin, içeriye girerek sokağa çıkma yasağınnı hatırlatması üzerine marklet içerisinde arama yapan polis marketin içinde saklanan 7 müşteriyi tek tek tespit ederek dışarı çıkardı. Market sahibi Raif Baran ise polise verdiği savunmasında temizlik yaptıklarını içeride bulunan kişilerin ise marketine zorla girdiklerini söyledi. Alışveriş yapan bir kadın müşteri ise marketin açık olduğunu gördüğünü ve bu yüzden, alışveriş yapmak için içeri girdiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığında uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kararını ihlal eden market sahibi ve alışveriş yapan 7 kişiye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

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IstanbulSokağa çıkma YasağıMarketSultangaziPolis Baskını
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