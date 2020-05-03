Süper Loto şaibeli çekiliş video görüntüleri

Milli Piyango tarafından düzenlenen Süper Loto’nun 25 Nisan 2020 tarihli çekilişinde skandal bir hata yapıldı. Süper Loto 100 bin lira çekilişi yapılırken, 6 haneli çekiliş numarasının son hanesinde küreden 2 top düşmesine rağmen görevli kişi tek bir topu seçti. Skandal olayın ardından çekilişin iptal edilmemesi tepki topladı.

2 toptan sadece biri seçildi

100 bin liralık ikramiye için karışan toplar, küreden düşerken son hanenin bulunduğu küreden sepete 2 top birden düştü. Kürenin başındaki görevli yetkililere 2 işareti yaparak 4 rakamını seçti. Böylece ikramiye kazanan şanslı numara ‘’386704’’ oldu.

Sesin kısıldığı iddia edildi

Canlı yayında 2 topun aynı anda sepete düştüğü çekilişte, Milli Piyango yetkililerinin küre başında görevliye bir topu seçip göstermesini istediği yönündeki konuşmalar yansıdı. Ancak kayıt izlendiğinde o anlarda mikrofonun sesinin kısıldı ve konuşmalar videoya yansımadı.

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