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Suriye'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit

Suriye'nin İdlib bölgesi ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu.

19 Mart 2020 Perşembe 18:53
Suriye'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun." denildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal da şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

AİLESİ ACI HABERİ ALDI

Suriye’nin İdlib kentine yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’nda Muhanbal bölgesi meskun mahal girişinde düzenlenen saldırıda şehit düşen Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın (28) acı haberi, Elbistan’da ikamet eden ailesine verildi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından verilen şahadet haberini, Yunus Emre Mahallesindeki evinde alan anne Selamet Taş, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Demir, acılı anne Taş’a başsağlığı dileklerinde bulundu. Şehidin evinin etrafı, Türk bayrakları ile donatılırken, acı haberi duyan yakınları da acılı ailenin yanına koştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, en zor görevlerim arasında dediği şehit haberi için, “Bu zor görevi, şehidimizin baba ocağında ifa etmenin hüznünü, kederini yaşadım. Ailesinin, yakınlarının ve tüm ülkemizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun” şeklinde konuştu.

4 çocuklu ailenin en büyüğü olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın babası Muhyi Taş’ın ise Antalya’da olduğu öğrenildi. Baba Taş’ın, evladının şehadet haberini, çalışmak için gittiği Antalya’da aldığı bildirildi. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı Oğuzhan Taş’ın, yaklaşık 2 yıl önce TSK’ya katıldığı öğrenildi. Kayseri 1. Komando Tugayı emrinde görevli olan Taş’ın, Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevlendirildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 19.03.2020 19:02
Anahtar Kelimeler:
ŞehitIdlibSuriye
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