Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Barış Pınarı Bölgesindeki insani yardımları organize eden AFAD Şanlıurfa İl Müdürlüğü, Telabyad Mahalli Meclisi aracılığıyla hem ilçedeki ekmek fırınlarının, hem de bölgede konuşlu askeri birliklerin un ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
Suriye'de,Türk askerinden tüm dünyaya insanlık dersi!
Kahraman Mehmetçik Suriye'de sergilemiş olduğu bütün davranışlarıyla tüm dünyaya insanlık dersi vermeye devam ediyor.Türk askeri, terör örgütlerinin işgalinden temizlediği Suriye'nin Tel Abyad kentinde insanlarla ekmeğini paylaşıyor.
12 Mart 2020 Perşembe 00:25