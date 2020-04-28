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Suriye'li genci kaçarken vurarak ölümüne neden olan polis tutuklandı!

Adana’da Suriye uyruklu bir gence 'dur' ihtarı yapan polis, gencin ihtara uymaması sonucu ateş açtı. Göğsünden yaralan genç hayatını kaybederken açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Nisan 2020 Salı 20:05
Suriye'li genci kaçarken vurarak ölümüne neden olan polis tutuklandı!

Adana'ya bağlı Seyhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bulundukları uygulama noktasında şüphelendiklri bir aracı durdurmak istediler. Polisin 'dur' ikazında bulunmasının hemen ardında ihtara uymayan 18 yaşındaki Suriye uyruklu A.H. sürücü uyarı amaçlı havaya açılan ateş sonucu yaralandı. 

Polisin uygulama yaptığını gören A.H. isimli Suriyeli gencin ara sokağa girip koşmaya başladığı, bunun üzerine polisin gence ateş açtığı ifadesi verildiği öğrenilirken, gencin vurulmasının hemen sonrası orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin vurulan gence kalp masajı yapıp, ambulansa bindirdiği görülürken orada bulunan bir vatandaşın “Çocuğun peşinden koştu, polis. Durmayınca vurdu, kalbinden” dediği duyuluyor.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yaşanan gelişmeler sonrası gencin ölümüne dene olan polis memuru  F.K., açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı. 

Adana’da Valiliği tarafından yaşanan gelişmelerle ilgili olayın "kaza" olarak nitelendirildiği yazılı açıklamasında “Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin uygulama yaptığı esnada, uygulama noktasında dur ikazına uymayarak kaçan Suriye uyruklu A. H. isimli şahıs, uyarı ateşi açılması esnasında kazaen yaralanmıştır. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis kurşunu ile ölen A.H’nın babasını arayarak başsağlığı dilerken Soylu aileyle yaptığı telefon konuşmasında yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek olayın takipçisi olduğunu söyledi. A.H’nin babası, “Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz” diye konuştu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis memuru F.K. hakkında başlatılan soruştuma ile ilgili bir açıklama yağıldı. Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Suriye uyruklu Ali El Hemdan isimli şahsın ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak ölmesi sebebiyle yürütülen soruşturma ile ilgili olarak basın ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirtilen açıklamada, "Olayın mahiyeti de gözetilerek, bir cumhuriyet savcımız tarafından bizzat yürütülen soruşturma kapsamında 27 Nisan 2020 günü saat 12.00 sıralarında Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerce Güney Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde uygulama yapıldığı sırada bir şahsın görevlileri görünce kaçmaya başladığı, polis ekibinin de yaya olarak bu şahsı kovaladığı, şahsa ’dur’ ihtarında bulunulduğu, şahsın Sucuzade Mahallesi 30095 ile 30093 Sokak kesişiminde kendisini takip eden ekipte görevli polis memuru F.K.’nin görev silahından çıkan bir adet mermi ile göğüs bölgesinden yaralandığı, olay yerine gelen ambulans ile şahsın hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Şüpheli F.K. ’kasten öldürme’ suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Tüm yönleriyle titizlikle yürüdenildi.

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AdanaSoruşturmaSeyhanPolisSuriyeli Genç
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