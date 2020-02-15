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Suriye Sınırına skeri araç ve polis takviyesi yapıldı

Suriye sınırındaki hareketlilik sürüyor. Reyhanlı'ya çok sayıda askeri araç ve polis takviyesi yapıldığı belirtiliyor. Güvenlik güçlerinin Gümrük kapısında yoğunlukta olduğu öğrenildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:51
Suriye Sınırına skeri araç ve polis takviyesi yapıldı

Suriye sınırında hareketlilik sürüyor. Reyhanlı’ya TSK’nın yapış olduğu pek çok fırtına obüsü, tank ve paletli iş makinesi, zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı yapılmakta. Sınır hattında çekik kuvvet ve TOMA araçlarının yoğunlaştığı görülürken, Türkiye’deki pek çok birliklerden Suriye sınırına fırtına obüsü, ZPT, iş makinesi konvoyları gönderildiği belirtiliyor.

İlçedeki sıfır noktasına TIR’lardan indirilen araçların Suriye’deki görev noktalarına intikal ettirildi. Sınır hattında ve Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısında Suriye’ye ait olduğu belirtilen Babel Hava Gümrük Kapısı’ndaysa TOMA ve Çevik Kuvvet Polisi’nin yoğunlukta olduğu görüldü.

Son Güncelleme: 15.02.2020 19:51
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