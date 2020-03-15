Suriye’de görev yapan TSK personeline koronavirüs tedbiri

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü salgını nedeniyle Türkiye'de tedbir ve önlemlerini oldukça fazla sıklaştırmaya başladı. Bakanlıklar her gün yeni tedbirleri gündeme getirirken, Suriye’de görev yapan Türk Dilahlı Kıvvetleri (TSK) personeline yönelik de bir dizi tedbirlerin alındığı bildirildi.

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığı'nın Suriye'de görev yapanile sivil personelin korona virüs salgınından korunması için gerekli tedbirleri aldığını ve bu tedbirler kapsamında virrüs görülmesi halinde hem Mehmetçiğin korunması ve tedavisi hem de bölgede bulunan sivillerin yararlanacağı şekilde bir eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyulduğu öğrenildi.

İdlib ve civarındaki Suriyeliler için de ayrıca hazırlık yapıldığı belirtilirken Suriye ile sınır kapılarına vücut ısısı ölçen termal kameralar yerleştirildiği ve Türk birliklerinin ve sivillerin sınırdan geçişleri kontrol altına alınarak sağlandığı aktarıldı. TSK personelinin bulunduğu bölgede bir referans hastanesinin kurulmasıyla birlikte muhtemel bir salgın için de ayrıca çadırdan sahra hastanesi ile virüs testinin yapılacağı laboratuvar ortamı hazırlandığı da bildirildi.

Sınırlar bulunan TSK personeli için ise ayrıca virüse karşı yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske gönderildiğide belirtildi.

