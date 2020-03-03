Suriyeli göçmen aile Yunanistan sınırında yaşadıklarını anlattı; Hepimizi dövdüler!

Edirne'nin İpsala ilçesi sınırından Yunanistan'a geçmek isteyen Suriyeli Naif ailesi, 5 çocuğu ile birlikte Yunanistan Güvenlik güçlerine yakalanmışlardı. Daha sonra Türkşye'ye geri gönderilen göçmen aile sınırda yaşadıkları dehşeti anlattılar.

Yunan askerlerinin kendilerine çok fazla şiddet uyguladıktan sonra bütün paralarını da alarak zorla Türkiye'ye gönderdiklerini söyleyen göçmen ailenin reisi Yusuf Naif, Yunan askerlerinin, çocukların biberonlarını dahi aldığını belirterek, "8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Kızımızı ve beni dövdüler. 'Seni Avrupa'ya götüreceğiz' diye bizi ışıksız, karanlık yere bıraktılar" diye konuştu.

Zorla geri gönderildiklerinde Türk askerinin kendilerine yardım eli uzattığını ve onlara teşekkür ettiğini söyleyen Sabah Naif, "Biz buraya Avrupa'ya gitmek için geldik. Çocuklarım ve kocamla birlikte karşıya geçtim. Oraya gittiğimde polisler bizi yakaladı. Telefonlarımızı aldılar, paralarımızı aldılar, elbiselerimizi aldılar. Sadece üzerimdeki kıyafetler kaldı. Çocuklarımı dövdüler. Ekmek ve su vermiyorlar. Bakın halimize. Çok zor burada olmak. Arkamdaki kadının kaynanası kaybolmuş. Kocasını daha salmadılar. 4 çocuğu var. Bebeğinin biberonunu aldılar. Bebek 2 gündür süt için ağlıyor. Onun yanındaki kız hasta olduğu için konuşmuyor. Hatta onu gaz bombalarının içine attılar. Orada bir çukur var. Herkesi orada topluyorlar. Biz ne konuştuklarını anlamıyoruz. Bizi tekrar bu tarafa bıraktılar. Allah Türk askerinden razı olsun. Ekmek verdiler, su verdiler, kıyafet verdiler, çocuklara ayakkabı verdiler. Bize yatak verdiler, çocuklara battaniye verdiler. Orada çocuklarım ölecekti" dedi.

Yunanistan askerleri tarafından tüm eşyalarının ellerinden alındığını, kimlik ve pasaportlarının da yine onlar tarafından yakıldığını belirten Naif, "Ben Avrupa kapılarının açıldığını duydum. Buraya geldik. Avrupa'ya geçince polisler bizi yakaladı. Teftiş yaptılar, elbiselerimizi aldılar. Paralarımızı, telefonlarımızı, ayakkabılarımızı ve her şeyimizi aldılar. Büyük bir çukura gönderdiler bizi. Kadınları dövüyorlar. 8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Bizim kızımızı ve beni de dövdüler. 'Seni Avrupa'ya götüreceğiz' diye bizi ışıksız, karanlık bir yere bıraktılar. Geri döndüğümüzde Türk askerleri geldi. Bize yardıma koştular." diyerek Türkiye'ye çok minnettar olduğunu söyledi.