Survivor 2020'de basketbol oyununun kazananı kim oldu?

Dizilerin set arasına girdikten sonra reytinglerde bir numaraya oturarak haftalardır rekorlar kıran Survivor’da basketbol maçı heyecanı devam ediyor. 14 Mayıs tarihinde yapılması planlanan basketbol karşılaşması merakla araştırılıyor. Pek çok kullanıcı basketbol karşılaşmasını kim kazandı sorusunun yanıtını araştırıyor.

Acun medya ekibine karşı yarışmacılardan Barış, Berkan, Ardahan ve Yasin karşı karşıya geldi. Kalan oyuncuların bazı ekip üyelerinin de tezahüratlar yaptığı yarışma da büyük çekişme yaşandı.

Survivor Basketbol maçını kim kazandır?

Tüm hızı ile devam eden Survivor 2020’de basketbol maçı heyecanı yaşanıyor. Sunucu Acun Ilıcalı’nın takımına karşı yarışmacılardan kurulan takım kıran kırana mücadele etti. 14 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan bölümde basketbol maçı canlı oynanacak. Murat’ın beraberlik teklifi sonrasında oyun 19-19 berabere sonuçlandı. Mert’in saniye geçti itirazları sonrasında görüntüler tekrar izlendi. Saniye kuralı ihlal edilmediği anlaşılınca Mert’in ödülden yararlanılamayacağı söylendi. Bu durumu kabul eden Mert ödülden faydalanamadı.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 13:40