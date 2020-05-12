Survivor 74. bölüm kim elendi? Survivor eleme adayları kim, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2020’de eleme heyecanı devam ederken, yarışmaya bu akşam hangi ismin veda edeceği merak konusu oldu. Acun Ilıcalı’nın fragmanda hüzünlü veda sözlerini kullanıp şuana kadar en çok üzüldüğü vedayı yaşadığını belirtmesi izleyicilerde de büyük bir merak uyandırdı. Bu süreçte fenomen yarışmanın izleyicileri Survivor 74. bölüm fragmanı ve eleme adayları hakkında araştırma yapmaya başladı.
Survivor’da kim elenecek?
İlerleyen saatlerde Survivor’da potadaki diğer adaylar da belli olacak ve bir isim adaya veda edecek.Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 13:43