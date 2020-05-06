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Tahliye ile cezaevinden çıkan Hakan Aygün hakkında verilen karara itiraz edildi

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlamalarından hakkında dava açılan ve gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci Hakan Aygün'ün bugün tahliyesine karar verilmesinin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Aygün'ün tahliye kararına itiraz etti.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:35
Tahliye ile cezaevinden çıkan Hakan Aygün hakkında verilen karara itiraz edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Nisan günü Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Aygün, hakkında dava açılmış ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilmişti.

Bugün Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmasına çıkan Hakan Aygün hakkında mahkeme hazırlanan iddianameye karşılık mevcut delillerin toplandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinden istenen yazının cevabının geldiğini ve sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin dikakte alınarak tahliye edilmesine karar verdiğini açıkladı.

Gazeteci Hakan Aygün'ün tahliyesinin hemen ardında ise flaş bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazeteci Aygün hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildiği bildirildi.

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