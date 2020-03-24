Tahliye sonrası dehşet! Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti!

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 4 Mart günü meydana gelen olayda ilçede daha önceden belediye başkanlığı yapan Orhan Aktaş, kensisine ait olan şirkette alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı muhasebecisi Tayfur Ç.'yi silahla burarak ayağından yaralamıştı. Olay yerine gelen polise teslim olmak istemeye Aktaş, evde bulunan 2 kişiyi rehin alarak direnmiş ve 5 saat sonra Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilmişti.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınan Orhan Aktaş, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderilmişti.

Orhan Aktaş, 20 gün kaldığı cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzeresine karar verildi fakat Aktaş cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı. Gece saatlerinde eski çalışanı Ş.D. ve onun eşi ile tartışan Aktaş, yanında taşıdığı silahı ile karı - kocaya ateş ederek onları öldürdü ve olayın hemen ardından aynı silahı başına dayayaraka kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri evde yaptıkları incelemelerde Ş.D. ve eşinin öldüğünü belirlerken ağır yaralanan Orhan Aktaş'ı ambulansa alarak hastaneye kaldırılardılar. Burada tedavi altına alınan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olayla ilgili ilçede geniş güvenlik önlemi alırken, geniş çapta bir soruşturma başlattı.