İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98845
ALTIN
372.612
DOLAR
6.8967
STERLİN
8.5974
EURO
7.5033

Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seferlerini durdurulmasıyla yurt dışında bulunan ve mahsur kalan 25 bin Türk vatandaşı Türkiye'ye getiriliyor. 59 ülkeden yapılacak tahliyeler için Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeleri kullanılacak.

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:11
Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor

Yeni tip koronavirüsü ile mücadele kapsamında hükümetin aldığım kararla tüm yurt deşı seferleri iptal edilerek uçuşlar durdurulmuştu. Ülkeye dönüş yapamayan ve yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarının özel uçuşlar ile Türkiye’ye getirilmesine karar verildi.

Milli görev olarak adlandırılan karar ile birlikte gerçekleştirilecek olan dev tahliye operasyonu 20 Nisan tarihi itibarıyla başlarken bu sayede 59 ayrı ülkede turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak bulunan binlerce vatandaş Ramazan Ayı’nda aileleri ile bir arada olacak.

Kargo uçuşlarını, küresel gıda ve medikal yardım olarak olarak devam ettiren Türk Hava Yolları'nın (THY) 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ayrı ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek. 63 geniş 40 dar gövde uçakla toplam 195 uçuş planı ile 25 bine yakın Türk vatandaşı kademeli olarak ülkeye getirilecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yapılması planlanan tahliye uçulları hakkında bir açıklama yaparak konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemiz için anlamlı bir operasyona daha başlıyoruz. Tahliye uçuşlarımız ile yurtdışında mahsur kalan binlerce vatandaşımızı ailelerine kavuşturacak, Ramazan Ayı'nda onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini bir kez daha sergileyeceğiz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketi olmanın sorumluluğu ile en önemli ifadelerini kullandı.

TAHLİYE OPERASYONU YAPILACAK OLAN O ÜLKELER!

Tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye gelmesi beklenirken Almanya'yı 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyor. Sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişinin getirilmesi planlandı.

Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise sırasıyla; Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeThyTahliyeKoronavirüs59 ülke25 Bin Vatandaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti
Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez annesini koronadan kaybetti
Edremit'te 'dur' ihtarı yapan jandarmaya ateş açıldı, 2 asker yaralandı
Edremit'te 'dur' ihtarı yapan jandarmaya ateş açıldı, 2 asker yaralandı
Salda Gölü projesine karşı çıkan CHP'li Başkana saldırı! El ve ayaklarından vuruldu
Salda Gölü projesine karşı çıkan CHP'li Başkana saldırı! El ve ayaklarından vuruldu
Erdoğan bugün kabinesini topluyor! Sokağa çıkma yasaklarına devam edilecek mi? Gözler bu toplantıda
Erdoğan bugün kabinesini topluyor! Sokağa çıkma yasaklarına devam edilecek mi? Gözler bu toplantıda
Dominik Cumhuriyeti'deki vatandaşları Acun Ilıcalı getirecek
Dominik Cumhuriyeti'deki vatandaşları Acun Ilıcalı getirecek
Evdeki tartışmanın bedeli genç çifte 6 bin 300 lira'ya mal oldu!
Evdeki tartışmanın bedeli genç çifte 6 bin 300 lira'ya mal oldu!

Popüler Haberler

Ne kadar ihtiyaç, konut veya taşıt kredisi çekebilirim? Maaşa göre kredi hesabı nasıl yapılır?
Bankadan IBAN numarası sorgulaması nasıl yapılır? IBAN numarası nasıl alınır?
Müge Anlı Burhan Aykurt’un katili kim? Müge Anlı, Burhan Aykurt’un katilini bulabilecek mi?
Blutv abone kayıt ve üye nasıl olunur? Blu Tv ücretleri ne kadardır?
Kadınlar için yapılan şartlı doğum yardımı parası nasıl alınır?
A101 nu hafta 23 Nisan – 30 Nisan 2020 tarihleri indirimli aktüel ürünler kataloğu
Survivor Sercan sakatlandı mı, Sercan yarışmaya devam edebilecekmi, diskalifiye mi olacak?
Kuruluş Osman bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Nisan Çarşamba Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?
Survivor Barış ve Yasin yumruk yumruğa kavgası damga vurdu! 20 Nisan pazartesi Barış ve Yasin kavga videosu sansürsüz
Kuşlarla Yolculuk dizisi ne zaman başlayacak?Kuşlarla Yolculuk dizisi oyuncuları ve konusu
Kiracılar kira ödemelerini Koronavirüs salgını nedeni ile yapmazsa ne olur? Kira borçları ertelenecek mi?
Okullar ilkokul ve liseler için yaz tatili kaç ay tatil olacak?
Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Cumartesi bu hafta dokunulmazlığı aldı?
İdari izin kimleri kapsıyor? Kimler idari izinden faydalanabilir? Hangi hastalık ve durumda idari izin kullanılır?
Survivor 2020 Acun Ilıcalı yarışmacılara neden sinirlendi?
Telefon ve internet abonelikleri e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek!
Riot Games Valorant hileleri ile mücadele için 100 bin dolara kadar ödül!
Siyah maskeler Koronavirüsten korur mu? Siyah maskelerin fiyatı ne kadar? Güvenli mi?
Netflix hangi içerikleri ücretsiz yaptı? Netflix'ten ücretsiz izlenebilecek içerikler
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 6 ay geri ödemesiz Temel ihtiyaç kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanacak? Kredi hesaplara ne zaman yatacak?
Kamu bankalarından hızlı kredi vatandaşı kamu bankalarına yönlendirdi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.