Tahliyeler başlatıldı! 25 bin Türk, Türkiye'ye getiriliyor

Yeni tip koronavirüsü ile mücadele kapsamında hükümetin aldığım kararla tüm yurt deşı seferleri iptal edilerek uçuşlar durdurulmuştu. Ülkeye dönüş yapamayan ve yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarının özel uçuşlar ile Türkiye’ye getirilmesine karar verildi.

Milli görev olarak adlandırılan karar ile birlikte gerçekleştirilecek olan dev tahliye operasyonu 20 Nisan tarihi itibarıyla başlarken bu sayede 59 ayrı ülkede turist, öğrenci ya da geçici işçi olarak bulunan binlerce vatandaş Ramazan Ayı’nda aileleri ile bir arada olacak.

Kargo uçuşlarını, küresel gıda ve medikal yardım olarak olarak devam ettiren Türk Hava Yolları'nın (THY) 20-28 Nisan tarihleri arasında 59 ayrı ülkeden tahliye uçuşu gerçekleştirecek. 63 geniş 40 dar gövde uçakla toplam 195 uçuş planı ile 25 bine yakın Türk vatandaşı kademeli olarak ülkeye getirilecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yapılması planlanan tahliye uçulları hakkında bir açıklama yaparak konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemiz için anlamlı bir operasyona daha başlıyoruz. Tahliye uçuşlarımız ile yurtdışında mahsur kalan binlerce vatandaşımızı ailelerine kavuşturacak, Ramazan Ayı'nda onları sevdikleriyle aynı masanın etrafında buluşturacağız. Tüm dünya halklarının gıpta ile baktığı birlik ve beraberlik örneğini bir kez daha sergileyeceğiz. Ülkemizin bayrak taşıyıcı şirketi olmanın sorumluluğu ile en önemli ifadelerini kullandı.

TAHLİYE OPERASYONU YAPILACAK OLAN O ÜLKELER!

Tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan 3 bin 269 kişinin Türkiye’ye gelmesi beklenirken Almanya'yı 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyor. Sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişinin getirilmesi planlandı.

Tahliye operasyonu gerçekleştirilecek diğer ülkeler ise sırasıyla; Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek.