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Tahran-İstanbul yolcu uçağındaki 132 yolcu ve mürettebat koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Ankara Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapan Tahran-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan 132 yolcu ve mürettebat yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 14 gün gözlem altına alındı.

25 Şubat 2020 Salı 14:14
Tahran-İstanbul yolcu uçağındaki 132 yolcu ve mürettebat koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da acil iniş yapmasının ardından Havalimanında olağanüstü hal ilan edildi. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri uçakta bulunan yolcu ve mürettebatların ön muayenelerini gerçekleştirdiler.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle İran'dan gelen ve acil iniş izni ieteyen uçakta ateşi sınır üstünde olan toplam 17 yolcu salgın şüphesi var olarak değerlendirildi. Konuyla ilgili son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat 14 gün gözlem altında tutulacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada, "İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlenen seferle ülkemize gelenler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak. THY'ye ait uçakla gelen 132 Türk yolcu ve mürettebat karantina için Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Ülkemizde yeni Koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Uçakta bulunan 132 yolcu ve mürettabatın Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınarak gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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KarantinaKoronavirüsEsenboğa HavalimanıTahran Uçağı
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