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Tahran uçağı acil iniş yaptı, Esenboğa Havalimanında koronavirüs alarmı verildi

Türk Hava Yolları'na ait Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı koronavirüs şüphesi ile Ankara Esenboğa Havaalanı'na acil iniş yaptı.

25 Şubat 2020 Salı 13:41
Tahran uçağı acil iniş yaptı, Esenboğa Havalimanında koronavirüs alarmı verildi

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs (Covid-19) alarmı verild. Tahran'dan havalanarak İstanbul'a gelmekte olan Türk Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı uçakya bulunan yolcularda koronavirüs şüphesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'a acil iniş izni istedi.

Uçakta seyahat eden bir yolcuda koronavirüsü belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenilirken uçağı karşılamak üzere havaalanına çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildiği bildirildi

Uçakta bulunan 132 yolcuda 17'sin de şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından son edinilen bilgilere göre İran'ın Kum kentinden gelen 12 yolcuda ateş seviyesi sınırın üstünde olduğu aktarıldı. Sağlık Bakanlığı ekiplerinin ise TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10:45 sularında Esenboğa Havalimanı'na indiği ve tüm yolcuların taramadan geçirildikleri belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan son talimat ile birlikte Türk şirketlerinin İran’dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti. SGHM tarafından verilen talimat doğrultusunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan yolcu ya da yolcuların Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.

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AnkaraKoronavirüsEsenboğa HavalimanıAlarmTahran Uçağı
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