Taksici 22 lira için kadın müşterisini dövdü!

Beyoğlu'nda taksiye binen Fas uyruklu bir kadın 22 lira için taksi şoförünün saldırısına uğradı. Kadına araç içinde tokat atan taksici, dışarıya atarak yere yatırdı ve boğazını sıktı.

Taksici 22 lira için kadın müşterisini dövdü!
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İstanbul Beyoğlu’da taksiye binen Fas uyruklu bir kadın taksici tarafından darp edildi. 22 lira için taksicinin saldırısına uğrayan kadın darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici yapılan işlemlerin ardunda serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayından yaşanan olayda iddialara göre Kocaeli'de yaşayan Fas uyruklu Chaıme H.(24) isimli bir kadın doğum yapan ablasına ziyarete gitmek için İstanbul'a geldi. Kadın, bir taksi durdururak Kasımpaşa'ya gitmek istediğini söyledi. Yola koyulan taksi bir süre sonra trafikte kaldı. Taksi şoförü trafiğe sinirlenince söylenmeye başladı fakat Fas uyruklu kadın taksicinin söylediklerini anlamadığını belirtti.

Bunun üzerine taksici daha çok sinirlendi ve kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Cengiz K, arkasına dönerek kadına tokat attı. Bir anda neye uğradığını şaıran genç kadın araçtan inerek uzaklaşmak istedi. Fakat o sırada ödemeyi yapmadığı için taksici de 22 lirasın almak istedi ve kadının arkasından koştu. Genç kadın o sırada kendisini korumak isterken elindeki çantasıyla taksi şoförüne vurmaya başladı. Cengiz K. ise genç kadının yere yatırdı ve boğazını sıkmaya başladı. Taksici kadının cebinden zorla 30 TL'yi aldı ve aracına binerek oradan hızla uzaklaştı.

Yaşadığı olay üzerinee şoka giren genç kadın polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kadından taksi plakası ve şoförünün eşgalini aldı. Dayak yiyen kadın olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken tedavisi tamamlanan kadın doktordan darp raporu aldı. Daha sonra emniyete giderek şikayetçi olan kadının şikayeti üzerine inceleme balkatan polis ekipleri taksinin plakasından ulşatığı Cengiz K.'yı bulunduğu yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Cengiz K.'ya “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılırken işlemleri tamamlanan taksi şoförü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. O günde yaşananlar ise araç kamerasına anbean kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 12:37

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