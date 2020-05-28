Taksici tarafından araçtan atılınca bebeğini sokakta doğurdu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi tam bir vivdansızlık örneğine şahit oldu. Dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre doğum sancıları başlayan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ayşe Haşim isimli bir kadın hastaneye gitmek için taksi çağırdı. Eşiyle Mahmut Haşim ile birlikte taksiye binen kadının doğumu başlayında taksi şoförü aracı kenara çekip kadını araçtan indirdi.

Taksici M.B., aracının doğumdan dolayı kirlenmesini istemediğini ve ambulans çağırdığını söyleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Araçtan atılan ve doğumu başlayan Ayşe Haşim, binanın merdiven girişinde bebeğini doğurdu. O sırada ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri anne ve yeni doğan bebeği kontrol ettikten sonra ambulansa alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek bugün taburcu edilerek evlerine gönderildiği öğrenildi.

Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilen olay anı görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından görüntüleri inceleyen Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde taksi şoförü M.B.'yi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kadının kanlar içerisinde olmasından korktuğu için aileyi arabaya almak istemediğini söyleyen M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşadıkları olayın şokunu atlattıktan sonra başlarına gelen bu talihsizlik hakkında açıklama yapan baba Mahmut Haşim ise Suriye'de Arapça öğretmenliği yaptığını ve 6 yıl önce Türkiye'ye geldikten sonra terzilik yaparak geçindiklerini söyledi. Bebeklerine Ömer ismi verdiklerini söyleyenbaba Haşim, "Dün saat 10.00'du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp '2 dakika sonra ambulans gelecek' dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gittik." dedi.