Taksici tarafından araçtan atılınca bebeğini sokakta doğurdu

Kocaeli'de doğum sancıları tutan bir kadının doğumu bindiği takside başlayınca taksi şoförü tarafından araçtan atıldı. Taksicinin kendisini atması sonrasında ise kadın bebeğini sokakta doğurmak zorunda kaldı.

Taksici tarafından araçtan atılınca bebeğini sokakta doğurdu
    Abone Ol:

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi tam bir vivdansızlık örneğine şahit oldu. Dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre doğum sancıları başlayan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ayşe Haşim isimli bir kadın hastaneye gitmek için taksi çağırdı. Eşiyle Mahmut Haşim ile birlikte taksiye binen kadının doğumu başlayında taksi şoförü aracı kenara çekip kadını araçtan indirdi.

Taksici tarafından araçtan atılınca bebeğini sokakta doğurdu

Taksici M.B., aracının doğumdan dolayı kirlenmesini istemediğini ve ambulans çağırdığını söyleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Araçtan atılan ve doğumu başlayan Ayşe Haşim, binanın merdiven girişinde bebeğini doğurdu. O sırada ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri anne ve yeni doğan bebeği kontrol ettikten sonra ambulansa alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar Herhangi bir sağlık sorunları olmadığı belirlenen anne ve bebek bugün taburcu edilerek evlerine gönderildiği öğrenildi.

Taksici tarafından araçtan atılınca bebeğini sokakta doğurdu

Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilen olay anı görüntüleri sosyal medyada yayınlanmasının hemen ardından görüntüleri inceleyen Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde taksi şoförü M.B.'yi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde kadının kanlar içerisinde olmasından korktuğu için aileyi arabaya almak istemediğini söyleyen M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Taksici tarafından araçtan atılınca bebeğini sokakta doğurdu

Yaşadıkları olayın şokunu atlattıktan sonra başlarına gelen bu talihsizlik hakkında açıklama yapan baba Mahmut Haşim ise Suriye'de Arapça öğretmenliği yaptığını ve 6 yıl önce Türkiye'ye geldikten sonra terzilik yaparak geçindiklerini söyledi. Bebeklerine Ömer ismi verdiklerini söyleyenbaba Haşim, "Dün saat 10.00'du. Taksiyi aradım. 2 dakika sonra araba geldi. Benim eşimin sancısı vardı ama çok azdı. Eşim arabaya binerken sancısı arttı. Araba pislenir diye şoför çok sinirlendi. Sonra bizi dışarı çıkarıp '2 dakika sonra ambulans gelecek' dedi. Sonra ambulans geldi. Bebeği ve eşimi alıp hastaneye gittik." dedi.

Taksici tarafından araçtan atılınca bebeğini sokakta doğurdu


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Aşk Bir Rüya 98. bölüm fragmanı 28 Mayıs Perşembe
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Bir kişi iki emekli maaşını aynı anda alabilir mi? Aynı anda 2 emekli maaşı nasıl alınır?
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi
2020 Muhtaçlık sınırı ne kadardır? Muhtaçlık sınırı altında olan vatandaşlara verilen yardımlar nelerdir?
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
2020 LC Waikiki personel maaşları ne kadar? Hangi personel ne kadar maaş alıyor?
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?