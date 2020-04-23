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Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda sosyal mesafeli tören

Kornavirüsü salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamaları sosyal mesafe kuralları içerisinde gerçekleşirken Taksim'deki Cumhuriyet anıtının önünde düzenlenen törende de bu kurallar aksatılmadı.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:31
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda sosyal mesafeli tören

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törende sosyal mesafe kuralları aksatılmadı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda sosyal mesafeli tören

Atatürk anıtı önündeki törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Çelikler ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde önce çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu devam ett. İstiklal Marşı'nın okunması sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda sosyal mesafeli tören

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle törene katılan herkesin maske taktıkları görüldü.
 

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TaksimSosyal Mesafe23 NisanCumhuriyet AnıtıTören
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