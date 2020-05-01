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Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahalesi, Gözaltılar var!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlaması nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyeleri polis müdahalesiyle karşılaştı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte 25 işçi polis tarafından gözaltına alındı.

01 Mayıs 2020 Cuma 10:48
Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahalesi, Gözaltılar var!

Koronavirüs teebirleri kasamında sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmesi öncesi 1 Mayıs kutlamalarının önüne geçebilmek için Taksim meydanı polis bariyerleriyle çevrilerek girişler kapatılmıştı. 1 Mayıs'ı kutlamak ve çelenk bırakmak içimn meydana giriş yapmak isteyen DİSK üyeleri ise polis engeline takıldı.

Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahalesi, Gözaltılar var!

Polis müdahalesiyle karşılaşan DİSK üyeleri ve polis arasında bir arbede yaşanırken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Adnan Serdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahalesi, Gözaltılar var!

DİSK önünde bulunan CHP Milletvekili Ali Şeker ise, kutlamalarla ilgili son yaşananları anlatırken, “25 temsilci sendikacı çelenklerini Taksim’e bırakmak istedi. Polis buna müdahale etti. Karantina döneminde asıl tehlike orada başladı. Bu Türkiye’yi mahcup ediyor” diye konuştu.

Çerkezoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltındayız!"

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!" notunu yayınladı.

Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahalesi, Gözaltılar var!

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Polis MüdahaleGözaltı1 MayısTaksim MeydanıDİSKArzu çerkezoğlu
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