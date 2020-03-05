Taksim Meydanı tasarım proje yarışmasının detayları yayınlandı

Taksim Meydanı için tasarım yarışması başladı. Yarışmayı kazanan proje hayata geçirilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı’nın yeniden uluslar arası niteliğe sahip olması için çalışmalara başladıklarını duyurdu. İmamoğlu ayrıca projenin kentin güzelliğine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin detayları belli oldu

Proje adı: Taksim Kentsel Tasarım Yarışması

Türü, Şekli ve Dili: Serbest, uluslar arası, kentsel tasarım yarışmasıdır. Yarışmanın dili İngilizcedir.

Yeri ve Konusu: Yarışma alanı İstanbul ili Beyoğlu ve Şişli ilçesi içerisinde yer almaktadır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde Taksim’in kentsel tasarım projesinin hazırlanmasıdır.

Yarışmayı Açan Kurum: İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı