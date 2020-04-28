Taksim meydanına 1 Mayıs öncesi bariyerli önlem!

Bilim Kurulu önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına tabi tutulurken diğer taraftan Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri altına alınmaya başlandı.

Bu sabah saatlerinde Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının önüne geçmek için Taksim Meydanı ve çevresine demirler getirildi. Görevliler kamyonlardan indirdikleri bariyerleri, Taksim ve çevresine toplu halde yerleştirildiler. Bariyerlerin daha sonra Taksim ve Gezi Parkı çevresine dizileceği öğrenildi.

SENDİKALAR 1 MAYIS İÇİN KARARLARINI AÇIKLAMIŞTI!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs programını hakkında bir açıklamada bulunmuş ve açıklamasında, “1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi’nde buluşacağız” denirken, “Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz” ifadelerine yer vermişti.