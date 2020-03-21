'2 AY KİRA ALINMAYACAK'
Bakan Varank, işgücünün korunması kadar firmaların da direncini artırmayı da çok önemsediklerini vurgulayarak, "İşte bu amaçla, Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik bir adım attık. Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde ar-ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da '2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın' dedik. Teknopark yönetici şirketlerinin de mali durumunu gözeterek işletme giderlerini kapsam dışı tuttuk" ifadelerini kullandı.
Talimat verildi! O işletmelerden 2 ay kira alınmayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknopark yönetici şirketlerine gönderdikleri talimat doğrultusunda buralarda yer alan küçük firmalardan ve restoran ,kafe gibi işletmelerden 2 ay kira alınmayacağını , Ar-Ge merkezlerinde çalışan personelin ise Nisan sonuna kadar evden çalışacağını açıkladı.
'2 AY KİRA ALINMAYACAK'