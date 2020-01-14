Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama! Yaralanan 5 kişiden 2'si ağır

Mersin'e bağlı Tarsus ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin kazan dairesi patladı. Patlama sonrasında kazan dairesinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangın 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hastane'nin ısıtma ve soğutma ünitesinin bakım ve onarımının yapıldığı sırada meydana gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemezken ana bina kazan dairesinde çalışan işçiler çıkan yangında yaralandılar.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan işçilerden 2'sinin durumlarını ağır olduğu öğrenilirken diğer 3 işçinin saplık surumlarının iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın sonrasında Polis ekipleri de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldılar.



