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Tarsus'ta toplu taşıma şoförüne meydan dayağı!

Tarsus'ta toplu taşıma şoförü iddialara göre manevra yaparken yol kenarında duran kadının eline çarptı. Kadının elindeki telefon yere düşünce kadının 3 yakını son durağa gidip şoförü darp etti.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:56
Tarsus'ta toplu taşıma şoförüne meydan dayağı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde çok ilginç bir olay yaşandı. Toplu taşıma otobüsünde şoförlük yapan Harun Özer, iddialara göre manevra yaparken yol kenarında duran bir kadının eline çarparak, cep telefonunun düşmesine neden oldu.

Kadın, daha sonra otobüse binerek cep telefonunun kırıldığı için şoföre bağırdı. Yaşanan olayın üzerine şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanacağını söyleyerek, kendi telefon numarasını ve belediyeye ait aracın plakasını verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra Özer, son durağa giderek aracını park etti. Çevrede kimsenin olmadığı bir saatte genç kadının yakını olduğu iddia edilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi adres sorma bahanesiyle Özer'in yanına geldi. Kendisine 'Kaza yapan sen miydin?' diye soran 3 kişiye 'evet' diye cevap verdikten sonra bir anda şahıslar tarafından darp edilmeye başlandı.

Olayın şokunu bir süre atltamayan Harun Özer, saldırıyla ilgili konuşmasında, "Evet demeye fırsat kalmadan direkt bana saldırdı, beni darp etti. Diğerleri onu tutarken ben kaçtım. Aracıma bindikten sonra tekrar geldi, yeniden darp etti. Karakola giderek, şikayetçi oldum. Özür dilediğim halde bana bunu yaptılar" dedi.

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