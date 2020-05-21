Tartışmalı kent İstanbul bayramdan sonra kısmet açılıyor! özel izinle seyahat imkanı

Koronavirüs vakalarının ilk görüldüğü ve vaka sayısında ülkede ilk sırada yer alan tartışmalı megakent İstanbul'da Bayram sonrası tatil amaçlı özel izin belgesi ile çıkış yapılabilecek.Konuyla ilgili önemli açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy'un diğer konularda açıklamaları ise ;

"ÖZEL İZİN İLE SEYAHAT"

Bakan Ersoy :"Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak.Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar.''

Tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Hedefimiz, haziran ortası itibarıyla aşamalı olarak hava trafiğini açmak ve temmuz ayı içinde de yoğunluğunu artırmak” açıklamasında bulundu.

"TURİZM'DE CANLANMA İÇİN HAVA TRAFİĞİNİN AÇILMASI ŞART"

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı sorunları, çözüm önerilerini ve önümüzdeki süreçte yapılacakları anlatan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

''İç ve dış turizmin tekrar canlanması için öncelikle havayolu trafiğinin açılması gerekiyor. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte hazırlanan Sağlık Sertifikasyon Programları tüm dünyaya örnek olurken, aynı zamanda Dış İşleri Bakanlığımız ile birlikte yürütülen Uluslararası Turizm Diplomasisi sayesinde mevkidaşlarımızla niyet mektupları paylaşıldı.

"TURİZMDE YABANCI İŞÇİLER"

Turizmde yabancı işçi çalıştırma ile ilgili düzenlemeler hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, yabancı işçilerin yurda girişte sadece test olacaklarını ve pozitif çıkması halinde kendi lokasyonların da karantinada tutulacağını belirtti.

Bakan Ersoy, acentelerin evden çalışma uygulamasının hazirandan sonra da devam ettirilmesi konusunda da sektörün talebi üzerine yeni bir düzenleme gelebileceğini sözlerine ekledi.

"GEMİLERİN EYLÜL AYINDA GELMESİ BEKLENİYOR"

Tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kruvaziyer şirketlerinin kendi aralarında bir konsensüs oluşturmak amacıyla görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, “Alınan duyumlara göre gemilerin eylül ayında gelmesi bekleniyor” diye konuştu.

Yakın destinasyonlarda kara ve deniz kapılarının da açılması konusunda Ulaştırma Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve kendi mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını ifade eden Bakan Ersoy, Yunanistan ve Bulgaristan kara ve deniz kapılarının açılması halinde ortak turizm paketleriyle karşılıklı turizm hareketlerinin arttırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Salgın sebebiyle sadece turizmin değil tüm sektörlerin zor bir süreçten geçtiğine değinen Bakan Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, istihdamı destekleyecek yeni paketlerin hazırlandığını ve sektör ayırt etmeksizin tüm ekonomiyi iyileştirmek üzere hayata geçirileceğini de belirtti.