Tatbikat sırasındaki kazada 2 itfaiye eri hayatını kaybetti

Üzücü olay İstanbul Kadıköy'de meydana geldi.Kadıköy itfaiye binası bahçesinde yapılan tatbikat sırasında itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırıldı.
Kırılan merdivenin sepetinde bulunan talihsiz iki itfaiye eri, istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralandı. Kırılan merdiven ise binaya çarptıktan sonra sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.
İtfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık, kazanın gerçekleştiği alana gelerek incelemelerde bulundu.
Kırılan merdiveni kaldırma çalışmaları devam ediyor.Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 01:24