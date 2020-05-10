Tatbikat sırasındaki kazada 2 itfaiye eri hayatını kaybetti

Üzücü olay İstanbul Kadıköy'de meydana geldi.Kadıköy itfaiye binası bahçesinde yapılan tatbikat sırasında itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırıldı.

Kırılan merdivenin sepetinde bulunan talihsiz iki itfaiye eri, istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralandı. Kırılan merdiven ise binaya çarptıktan sonra sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Kazada yaralanan iki itfaiyeci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık, kazanın gerçekleştiği alana gelerek incelemelerde bulundu.

Kırılan merdiveni kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 01:24