Tatilcilerin tercihi yat turizmi oldu

Koronavirüs pandemisi sürecinde normalleşmenin adımları atılıyor. Normalleşme en çok tatilcilere yaradı. Normalleşme süreciyle birlikte tatilcilere gün doğdu. Şehirden uzak izole yaşamı tercih edenler Antalya'nın Alanya ilçesinde yat turizmine yöneldi. Yat turizmini en çok Ruslar ile İskandinav vatandaşları tercih ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Mart ayıyla birlikte ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs pandemisi yüzünden Antalya'da turizm durmuştu. Ancak bugünlerde vaka sayısının azalması ve normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Antalya'da yat turizmi canlanmaya başladı. Özellikle Antalya'nın Kaş ve Alanya ilçelerinde yapılan yat turizmini şehirden uzakta izole bir yaşam isteyenler tercih ediyor.

Talep Çok

Alanya Marina Tam Kapasite Hazır

Alanya Marina Müdürü Şükran Işık, 487 kapasiteli marinada şu an için 250 teknenin dolduğunu dile getirirken, ''2020 ile birlikte birçok rezervasyon almıştık. Virüs ortaya çıkınca bütün rezervasyonlar bir bir iptal oldu. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde talepler de yoğunlaşmaya başladı. Yat turizmine ilgi çok fazla'' dedi.

Virüsten dolayı insanların izole bir hayat istediğini ve bundan dolayı yat turizmine yöneldiğini dile getiren Işık, ''Yat içerisinde gerçekten korunaklı bir alan var. Böylelikle kalabalıklara da girmiyorsunuz. Yurt dışından gelecek olanlara sadece Antalya Marina, Kaş ve Alanya Marina üzerinden izin verilmektedir. Ayrıca bu bölgelerde halk sağlık merkezleri de var. Bundan dolayı da bu üç lokasyon yat turizmcilerinin en çok ilgi gösterdiği bölgelerdir. Yurt dışından gelenlere önce bir test yapılacak. Eğer bir sorun yoksa 14 günlük karantina dönemi başlayacak. Bu dönem yatlarda geçirilebilir'' açıklamalarında bulundu.

Yat Partisi Düzenleyeceğiz

Açıklamalarına devam eden Işık, ''Özellikle Ruslar ve İskandinav ülkelerinin yoğun bir talebi var. Birçok tekne ile anlaşma imzaladık. Yaz boyunca kapasitemizi ve doluluk oranımızı artıracağız. Salgından dolayı herkes sıkıldı. Bizim üstleneceğimiz bir yat partisiyle insanların eğlenmesini de sağlayacağız'' dedi.