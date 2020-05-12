Taziye çadırı hatası vaka sayısının giderek yükseltiyor! Sayı 101 oldu

Yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan fakat cenaze işlemleri nedeniyle yasak olmasına rağmen taziye çadırı kurulan Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde vaka sayıları 101'e yükseldi. Muhtarının görevden alındığı ve sağlık ekipleri mahallede yaptıkları çalışmalar sonrası çok kişiye bulaştığı değerlendirilen koronavirüsü salgının önüne geçmeye çalışıyorlar.

Van Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cenaze vesilesiyle taziyeye katılan vatandaşlara yönelik ekiplerin çalışmasının devam ettiği belirtilerek, “Taziyeye katıldığı tespit edilen ve sağlık ekipleri tarafından yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı 101’e yükseldi” ifadelerine yer verildi.

Van Valiliği açıklamasında ayrıca ilçede bulunan koronavirüs vakalarının mahallelere göre dağılımını da şu ifadelerle belirtti:

"Taziyeye katıldığı tespit edilen ve sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı 101e yükseldi. Ortanca Mahallesindeki taziyeye İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca 51, Bostaniçi 18,Yenimahalle,11, Arıtoprak 1, Esenler 1, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi 1, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe 4, İskele 6, Gürpınar ilçesine bağlı Umut 3, Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi 2, Tekirdağ İli Altınova, 2, Antalya Teomanpaşa mahallelerinde 1 olmak üzere Vandaki toplam vaka sayısı 390'a yükseldi. Şu an yoğun bakımda olan 3, entübe olan 1, taburcu olan 217 ve vefat eden hasta sayısı 8'dir."