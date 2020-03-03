TBMM, 9 yıl sonra İdlib için kapalı oturumda toplandı! Kapalı oturum nasıl yapılır? Neler konuşulur?

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlaruna düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuş 32 askerimiz de yaralanmıştı. Yapılan bu hain saldırının değerlendirmeleri ve bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu (TBMM) bugün saat 15.00'da toplandı.

Kapalı oturum olarak toplanan Meclis, 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak konuşmalar yapacaklar ve bölgede ki durumları değerlendirecekler. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, oturum sırasında milletvekillerine sahadaki son durum ve yaşanan hain saldırıyla ilgili bilgi verecekler.

Bakajn Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dışındaki diğer bakanlar ise milletvekili olmadıkları için Genel Kurul'a katılamayacaklar. Meclis Genel kurulunun gerçekleştirdiği kapalı oturumda siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den birer milletvekili kürsüye çıkarak, İdlib konusunda partilerinin görüş ve düşüncelerini paylaşacaklar.

Kapalı oturum görüşmesinde yeminli sağır ve dilsiz görevlilerMecliste bulunacak ve 10 yıl sır olarak saklanacak olan kapalı oturumun tutanağı bir zarfa konulup mühürlenerek Meclis arşivine kaldırılacak. 10 yıl tamamlandıktan sonra bu tutanaklarda, grubu bulunan partilerin temsil edildiği Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine Meclis Genel Kurulu'ndaki oylamayla açılabilme kararı bulunuyor.



