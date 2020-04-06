TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan'da İstiklal Marşı okuma çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında görülen etkileriyle ilgili olarak basının karşısına çıktı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

23 Nisan’da yapılması beklenilen TBMM’nin 100. yılı kutlamalarının koronavirüsü nedeniyle yapılamayacağını duyuran TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal mesafe kuralı gereğince ertelenen kutlamaların yerine 23 Nisan günü saat 21:00’de tüm Türkiye’nin katılımıyla İstiklal Marşı okunacağını söyledi.

TBMM’nin 100. yılı kutlamaları için bir çok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, yüzyıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planladıklarını söyleyen Şentop, şöyle devam etti:

"Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz.

Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli mücadelenin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım. Nasıl ki 100 yıl önce muazzam bir direniş ruhuyla zaferlere eriştiysek, yine aynı dayanışma ruhuyla, devletimiz tarafından açıklanan tedbirlere uyarak bu zor günleri atlatacağımıza gönülden inanıyorum. İnşallah önümüzdeki her gün bir öncekinden daha iyi haberler getirir."

20 Nisan Pazartesi gününden itibarem 100’üncü Yılı, Milli İrade ve Milli Mücadele’yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayınlamaya davet etmek istediğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "19 Nisan akşamı ilan edeceğimiz ortak etiketle yayınlanacak ve bu videolardan en çok beğeni alan ilk 500 tanesine, TBMM 100’üncü Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edilecektir." diye konuştu.