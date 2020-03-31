TBMM'de korona virüs paniği! Meclis doktorunun testleri pozitif çıktı
Gelen son dakika bilgisine göre TBMM'de görevli doktora yapılan kovid-19 testi pozitif çıktı.
31 Mart 2020 Salı 18:40
TBMM'de görevli doktorun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada "Koronavirüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testte Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Doktorla son 14 gün içinde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürler uygulanmaktadır" denildi.
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