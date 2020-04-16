TBMM'de koronavirüsü testi! Milletvekillerinin ilk sonuçları geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başlanlığı, Milletvekillerinin talebi üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçti ve koronavirüsü tanı testlerinden Meclis’e de getirilmesi istendi. Sağlık Bakanklığı ise gelen talep üzerine yanı kitlerini bugün TBMM Hastanesi’ne gönderdi.

Meclis yetkililerinden edinilen bilgilere göre testin milletvekillerinde uygulanmaya başlanıldığı ve yeterli miktarda olması durumunda Meclis personeline de bu testlerden uygulanacağını belittildi. Milletvekillerine uygulanan testlerin ilk sonuçları gelirken aralarınfa sonucu pozitif çıkan bulunmadığı kaydedildi.

TBMM’de koronavirüsü tedbirleri kapsamında, ziyaretçi girişi Bakanlık kararıyla sonlandırılmış ve uygulanan ziyaretçi yasağının ardından ziyaretçi salonundan başlayarak Genel Kurul salonu, milletvekili odaları, milisler ekipleri tarafından dezenfekte edilmişti. Meclis çalışanları, mümkün olan birimler için evden çalışmaya geçerken 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlar ise idari izine tabi tutulmuştu.