TBMM'de olaylı oturum! Milletvekilleri yumruk yumruğa kavga ettiler

Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Genel Kurulu bugün olaylı geçti. Kavga çıkan oturumda AK Partili vekiller ile CHP'li vekiller birbirlerine girdiler. Kavganın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sırasında çıktığı bildirildi.

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sarf ettiği sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulunda AK Partili vekiller önce sıralara vurmaya başladılar. Bazı AKP’li vekillerin kürsüye yürümesi üzerine CHP’li vekiller de onlara karşılık verdiler. Sözlü atışmaların daha sonra yumruk yumruğa kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis Başkanı oturuma bir süre ara verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM Genel Kurulu öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de büyük tepki topladı. Özkoç bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kılıçdaroğlu Esed'in Suriye'de İsrail'in Filistin'de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmakta. Türkiye'nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir onursuzdur şerefsizdir alçaktır haindir” sözlerine üzerine şu yanıtı vermişti:

"Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez."

Genel Kurul oturumu sona erdikten sonra bir açıklama yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ifadeleri kullanan zatı kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Uzun yıllardır ben de siyaset yapıyorum. Görüşümüzü hakarete düşmeden, ihtiyaç hissetmeden ifade edebiliyorsunuz.

Bir de işin başka boyutu var. Genel başkanlar düzeyinde farklı tartışma vardır. Genel başkana genel başkan yanıt verir. Bu konuda ben bütün siyasi partilere, bu tür kötü ifadelere, hakaretlere, sözlere imkan vermeyeceğimi belirtiyorum.

Başlarken de ifade ettim, herkes düşüncesini ifade edebilir ancak bu tür üsluplar yakışmıyor. Yaşanan olayları görüyorsunuz, bir ifade hürriyeti, basit hakaret olduğunda tahrik edici yönleri var. Herkesi sağ duyuyla hareket etmeye davet ediyorum."

İşte TBMM'de Milletvekillerinin kavgaya karıştığı o anlar: