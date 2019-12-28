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TBMM, Libya Tezkeresi için toplanıyor! AKP Grup Başkanlığı’ndan vekillerine hazırlıklı olun uyarısı

TBMM Genel Kurulu, Libya Tezkeresi kapsamında Ülkeye asker gönderilmesinin görüşülmek üzere haftaya olağanüstü bir toplantı düzenleyecek. AKP Grup Başkanlığı, milletvekillerine bir bilgilendirilme metni göndererek muhtemel gerçekleşecek görüşmenin 2 Ocak'ta yapılabileceği belirtilerek hazırlıklı olmaları istendi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 14:10
TBMM, Libya Tezkeresi için toplanıyor! AKP Grup Başkanlığı’ndan vekillerine hazırlıklı olun uyarısı

AKP Grup Başkanlığı tarafından parti milletvekillierine bir bilgilendirme metni gönderildi. Gönderilen bilgilendirmede ise Libya’ya asker gönderilmesine onay veren tezkerenin 30 Aralık Pazartesi günü Meclis’e muhtemel sunulmasına karşılık söz konusu tezkereyle ilgili TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantı yapabileceği ve vekillerin bununla ilgili 2 Ocak Perşembe günü için hazırlıklı olamaları gerektiği  uyarısında bulunuldu.

Milletvekillerine gönderilen bilgilendirme metninde ise şu ifadelere yer verildi:

"Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya Tezkeresi'nin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclis'e gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurul'un 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte Genel Kurul’da bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederiz."

Son Güncelleme: 28.12.2019 15:51
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TBMMLibyatezkeresiOlağanüstütoplantı
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