TCDD'den Corona Virüs kararı! İran'a seferler durduruldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İran'da görülen yeni tip Corona virüs salgınınından dolayı ölü sayılarının günden güne artması nedeniyle son dahikak sefer durudurma kararı aldı. TCDD, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye-İran arasındaki yük ve yolcu tren seferlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

TCDD yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da Corona virüs salgını nedeniyle gerçekleşen ve günden güne artan ölümler üzerine Türkiye'nin İran'a yönelik tüm sınır kapılarının kapattığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu."