TCDD Taşımacılıktan koronavirüs kararı, Başkentray ve Marmaray hariç tüm seferler durduruldu

Ankara’da Başkentray ile İstanbul’da Marmaray seferleri hariç tüm yüksek Hızlı, anahat ve bölgesel tren seferleri koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olara durduruldu. Kararı, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklamayla yayınladı.

TCDD Taşımacılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsü salgını ile mücadele kapsamında, şehirler arası yolculukların kısıtlanması yönünde sunulan genelgeye göre 28 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerin geçici olarak işletilmeyeceği ve ikinci bir değişlikliğe göre durdurulduğu belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Ankara’da Başkentray seferleri ve İstanbul’da Marmaray seferlerinin bu süreçte devam edeceği, seferleri durdurlan trenlere bileti olan yolcuların istedikleri takdirde biletlerinin kesintisiz olarak iadeye tabi tutulacağı veya ileri bir tarihte kullanmak üzere açığa aldırabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca “İstanbul´da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenleri işlemeye devam edecektir. Koronavirüsü salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.