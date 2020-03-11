TCDD'den koronavirüsüne karşı önlem kararı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesi nedeniyle bir takım tedbirler alınacağı ve alınacak tedbir ve önlemler dorultusunda yapılması planlanan bazı seferlere ara verileceği duyuruldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada,ne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul-Sofya Ekspresi'nin seferlerine, koronavirüs nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, virüse karşı tüm trenlerin dezenfekte edildiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Yüksek hızlı trenlerle günde 23 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray’da 430 bin ve Başkentray’da 39 bin yolcu taşıyan tüm trenlerin seferleri bitiminde günlük temizlikleri hijyen kurallarına uygun olarak detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs tehlikesi nedeniyle rutin temizliklerin yanı sıra insan sağlığını tehdit etmeyen ilaçlarla her gün ayrıntılı olarak dezenfekte edilmektedir. Öte yandan, koronavirüse karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra bireysel çabaların çok önemli olduğu gerçeğinden hareketle, yolcular ve personel, el temizliğine ve diğer önerilere dikkatle uymaları konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş, videolarla bilinçlendirilmektedir"

Öte yandan; Türkiye ile İran arasında demiryolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara-Tahran arasında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de bir süre önce koronavirüsü nedeniyle geçici olarak durdurulduğu aktarılmıştı.