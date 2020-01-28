TEB'den depremzedelere destek! Depremden etkilenen vatandaşların kredi ve kart ödemelerine 3 ay faizsiz erteleme

Türk Ekonomi Bankası'nın yaptığı açıklama ile Elazığ, Sivrice depreminden etkilenen bölgedeki vatandaşlara yaşadıkları zorluk karşısında bir nebze de olsa rahat edebilmeleri adına kredi ve kredi kartlarına olan borçları için 3 ay faizsiz erteleme imkanı sunacağını duyurdu. Banka ek olarak deprem bölgesindeki kişiler için EFT, havale ve swift işlemlerinden de 3 ay süreyle ücret alınmayacağını aktardı. Ayrıca bankanın kartlarıyla tüm ATM'leri ortak olarak kullanmak mümkün olabilecek ve bölgede ayrıca bir gezgin şube bulunacak.

Elazığ ve Malatya'da depremin etkisiyle zor günler geçiren vatandaşların desteklenmesi amacıyla bankaya borcu olan vatandaşlara 3 ay süreyle faizsiz erteleme imkanı olacak. Kişiler bankaya bireysel olarak başvuru yaparak erteleme işlemini gerçekleştirebilecekler. Buna ek olarak Elazığ ve Malatyalı vatandaşlar tüm bankacılık uygulamalarını CEPTETEB üzerinden gerçekleştirirken hiçbir komisyon ve ekstra ödeme yapmayacaklar.