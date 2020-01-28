İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119802
ALTIN
300.322
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7197
EURO
6.5365

TEB'den depremzedelere destek! Depremden etkilenen vatandaşların kredi ve kart ödemelerine 3 ay faizsiz erteleme

Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrasında depremden etkilenen bölgeye destekler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda TEB'den de depremzedelere destek geldi. Banka Depremden etkilenen vatandaşların kredi ve kart ödemelerine 3 ay faizsiz erteleme olanağı sağlayacak.

28 Ocak 2020 Salı 18:25
TEB'den depremzedelere destek! Depremden etkilenen vatandaşların kredi ve kart ödemelerine 3 ay faizsiz erteleme

Türk Ekonomi Bankası'nın yaptığı açıklama ile Elazığ, Sivrice depreminden etkilenen bölgedeki vatandaşlara yaşadıkları zorluk karşısında bir nebze de olsa rahat edebilmeleri adına kredi ve kredi kartlarına olan borçları için 3 ay faizsiz erteleme imkanı sunacağını duyurdu. Banka ek olarak deprem bölgesindeki kişiler için EFT, havale ve swift işlemlerinden de 3 ay süreyle ücret alınmayacağını aktardı. Ayrıca bankanın kartlarıyla tüm ATM'leri ortak olarak kullanmak mümkün olabilecek ve bölgede ayrıca bir gezgin şube bulunacak.

TEB'den Büyük Destek

Elazığ ve Malatya'da depremin etkisiyle zor günler geçiren vatandaşların desteklenmesi amacıyla bankaya borcu olan vatandaşlara 3 ay süreyle faizsiz erteleme imkanı olacak. Kişiler bankaya bireysel olarak başvuru yaparak erteleme işlemini gerçekleştirebilecekler. Buna ek olarak Elazığ ve Malatyalı vatandaşlar tüm bankacılık uygulamalarını CEPTETEB üzerinden gerçekleştirirken hiçbir komisyon ve ekstra ödeme yapmayacaklar.

 

Son Güncelleme: 28.01.2020 18:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD'dan Manisa Kırkağaç depremi sonrasında açıklama geldi
AFAD'dan Manisa Kırkağaç depremi sonrasında açıklama geldi
Başörtüsünü çıkarmak isteyince eniştesi tarafından tehdit edildi! Enişteye hapis cezası verilebilir!
Başörtüsünü çıkarmak isteyince eniştesi tarafından tehdit edildi! Enişteye hapis cezası verilebilir!
Ankara'da işçilerin belediye binasını basmasının ardından başkandan açıklama!
Ankara'da işçilerin belediye binasını basmasının ardından başkandan açıklama!
Elazığ ve Malatya'ya Nusret'ten de yardım eli gecikmedi!
Elazığ ve Malatya'ya Nusret'ten de yardım eli gecikmedi!
Milli Savunma Bakanlığı 'En sert şekilde karşılık verilir' açıklaması yaptı
Milli Savunma Bakanlığı 'En sert şekilde karşılık verilir' açıklaması yaptı
İBB, 39 ilçede deprem toplanma alanlarını açıkladı! Deprem toplanma alanları nası öğrenilir?
İBB, 39 ilçede deprem toplanma alanlarını açıkladı! Deprem toplanma alanları nası öğrenilir?

Popüler Haberler

Fibabanka Müşteri Hizmetleri Numarası Direkt Bağlanma
İşyeri açmak için başvurular nereye yapılır? İşyeri açmak için gerekli evraklar ve ücretler
Ramo dizisi neyi anlatıyor? Ramo hikayesi gerçek mi, kimin hayatını anlatıyor?
Ucuza alınabilecek ikinci el SUV araçlar listesi
2020 Kamu kurum avukatları vekalet ücretleri listesi
Ramo Sibel kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Bilgiç rol aldığı yapımlar ve biyofrafisi
PÖH Yaş şartı kaçtır? 2020 PÖH yaş şartı ve yaş hesaplaması
Ramo dizisi konusu ve oyuncuları
Yüze Kese nasıl yapılmalı? Yüze kese yapmak faydalımıdır? Yüze kese yapmanın faydaları
Günlük burç yorumları 29 Ocak 2020 Çarşamba - Burcunuza Göre Sizi Bugün Neler Bekliyor?
Emeklilerin 2020 yılı banka promosyonları için son dakika açıklaması 2100-2500 TL banka promosyonu
İŞKUR hastane danışmanı ilanları yayınlandı! Lise mezunu şartı ile hastane danışmanı alımları!
Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin barıştı mı?
Gelinim Mutfakta Nihan ve kaynanası Nurcan kimdir?
Çukur Sercan Kimdir? Gerçek adı nedir? Berk Ali Çatal hakkında bilgiler
FOX Öğretmen dizisi ne zaman başlayacak? Öğretmen dizisinin çekimlerine başlandı!
Zemheri dizisi İclal kimdir? Gerçek adı nedir? Lila Gürmen hakkında bilgiler
Devletten dar gelirl ev alacaklara yeni destek geliyor!
Ramo Cihangir Bey kimdir? Ramo Cihangir ne zaman ortaya çıkacak?
Lalalar Hata Benim Göbek Adım Ramo dizi müziği sözleri ve videosu
2020 a101 iş başvuru formu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.