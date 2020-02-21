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Tedbir kararı olan pasaportlarla ilgili Bakanlık'tan açıklama

İçişleri Bakanlığı, pasaportlarında tedbir kararı olan vatandaşların söz konusu kararın kaldırıldığını duyurdu.

21 Şubat 2020 Cuma 13:53
Tedbir kararı olan pasaportlarla ilgili Bakanlık'tan açıklama

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık tarafından öngörülen bir kararı uygulamaya başladı ve 11 bin 27 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirdi.

Yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte pasaportunda tedbir kararı olan vatandaşlar bugünden itibaren yurt dışına çıkabilecekler. Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile 11 bin 27 kişinin pasaportunda olan tedbir kararlarının kalklamsıyla ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Pasaport Kanununda yapılan son düzenleme ile bakanlığımızın 2019/14 sayılı Genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında, idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibariyle 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır."

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPasaportTedbir Kararı
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