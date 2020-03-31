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Tedbirde sınır yok! Karadeniz'de virüse karşı paralar 100 derecede kaynatılıyor

Koronavirüse salgınına karşı Ordulu bir esnafın aldığı önlemleri görenler gözlerine inanamıyor. İş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları dezenfekte etmek için 100 derecelik kaynar suda kaynatıyor.

31 Mart 2020 Salı 13:33
Tedbirde sınır yok! Karadeniz'de virüse karşı paralar 100 derecede kaynatılıyor

Türkiye genelinde koronavirüsüne karşı alınan tedbir ve önlemler kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesinde 25 yıldır bakkal dükkanı işleten bir esnafın aldığı tedbir görenleri hayrete düşürdü. 55 yaşındaki Orhan Sarı, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan koronavirüse karşı Karadeniz usulü bir çözüm bularak müşterilerden aldığı paraları dezenfekte etmek için kaynatmaya başladı.

Gün içerisinde bir çok kişinin ellerinin değidiği paralardan virüs yayılma riskinin çok yüksek olduğunu belirten Sarı, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, kaynatarak 100 dereceye ulaştırdığı suyun içerisine yerleştiriyor ve dezenfekte ediyor, ardından da paraları kurutarak tekrar kullanıyor.

Karadeniz'de virüse karşı paralar 100 derecede kaynatılıyor

Koronavirüsün Türkiye'de bu kadar yayılmadığı dönemde paraları aralıklı olarak kolonya ile dezenfekte ettiğini söyleyen Orhan Sarı, şimdi de kaynatarak çözüm bulduğunu fajat bununda bir yöntemi olduğunu belirtiyır. Sarı, paraları, çorba gibi karıştırmaya gerek olmadığını ve banknotların bu yüzden asla zarar görmediğini ifade ediyor.

Karadeniz'de virüse karşı paralar 100 derecede kaynatılıyor

Bulunan bu bireysel çözüm akıllara, "Karadeniz fıkralarını" getirirken günlük biriken paraları, belirli bir miktar birikince 100 derece kaynayan suya atarakdezenfekte ettiğini söyleyen Orhan Sarı, en çok mikrop barındıranlar arasında paraların da yer aldığını ve insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden şöyle konuştu:

“Paralar elden ele dolaşıyor, günlük yüz kişinin eline geçiyor. Kimisi ister istemez tükürükle bile para sayabiliyor. O yüzden ben de dikkat ediyorum. Benim de aklıma böyle bir fikir geldi. Dezenfekte etmek için çamaşır suyuna koymayı düşündüm, paranın yapısını bozacağı için vazgeçtim. Ben de bu sayede bireysel tedbirimi aldım. Dükkanın kapısını da kapattım, kimseyi içeriye almıyorum. Bir şeyler isteyenlere de kapıdan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum.”

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