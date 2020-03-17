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Tek seferde verilen sağlık raporu süresi 14 güne çıkarıldı

Korona virüs ile mücadele için alınan tedbirler doğrultusunda açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tek seferde verilen sağlık raporu süresinin 14 güne çıkarıldığını kamuoyuna duyurdu. İşte detaylar.

17 Mart 2020 Salı 08:55
Tek seferde verilen sağlık raporu süresi 14 güne çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs ile mücadele kapsamında yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre tek hekim tarafından 10 gün verilebilen rapor süresinin 14’e yükseldiği belirtildi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip korona virüs ile mücadeleye karşı alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğunu söyleyen Selçuk, kronik hastalığı sebebiyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete almalarına da gerek kalmadığına değindi. Ayrıca bu süre içerisinde ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelinin de SGK tarafından karşılanacağını bildirdi.

İş göremezlik ödeneği de SGK tarafından karşılanacak

Bakan Selçuk, ‘’Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları durumunda tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat, iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak’’ ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 17.03.2020 08:55
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