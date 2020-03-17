Tek seferde verilen sağlık raporu süresi 14 güne çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs ile mücadele kapsamında yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamaya göre tek hekim tarafından 10 gün verilebilen rapor süresinin 14’e yükseldiği belirtildi.
İş göremezlik ödeneği de SGK tarafından karşılanacak
Bakan Selçuk, ‘’Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 tanıları durumunda tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat, iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak’’ ifadelerine yer verdi.
Son Güncelleme: 17.03.2020 08:55