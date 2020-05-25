Tekirdağ'da orantısız güç kullanan polisler açığa alındı

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramının ilk günü kuralı ihlal ettikleri gerekçesi vatandaşlara orantısız güç kullandığı iddia edilen polisler açığa alındı.

Tekirdağ'da orantısız güç kullanan polisler açığa alındı
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Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ Çorlu ilçesinde Ramazan Bayramının 1.günü bazı kişilerin dışarda olduğu ihbarı polise gitti.Polise hemen o bölgeye intikal etti.

Polisin bölgeye geldiği gören iki kişi polisleri linçle tehdit etti. Polislere hakaret eden iki zanlı ekiplerce etkisiz hale getirildi.Polisleri tehdit eden kişilerden birinin üzerindeki bıçak kendi rızası ile teslim alındı.

GÖREVLİ MEMURA MUKAVEMETTEN GÖZALTI

"Görevli memura mukavemetten" gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Müdahale sırasında aşırı güç kullandıkları iddia edilen görevliler, işten el çektirilerek haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

3 BİN 180 LİRA CEZA

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

Öte yandan, olayda polisler tarafından darbedildiklerini öne süren 5 kişi, Çorlu Adliyesine suç duyurusunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 16:49

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